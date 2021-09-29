Суд вынес приговор 40-летнему жителю Энгельсского района. Он признан виновным в покушении на дачу взятки. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления по Саратовской области.

23 марта мужчина, будучи пьян, ехал на своей машине по территории Энгельского района. Его остановили ГИБДД. Инспектор сказал нарушителю, что составит в отношении него протокол о нарушении. В ответ на это мужчина отдал инспектору шесть тысяч рублей, пояснив, что снимет с карты и отдаст еще 20 тысяч. Полицейский отказался от взятки.

Мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.