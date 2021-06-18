Саратовская транспортная полиция выявлен факт присвоения имущества организации.

В мае 2021 года правоохранители на станции Сенная остановили грузовик, в кузове которого была дизельная электростанция, но документов на нее не обнаружилось.

Выяснилось, что 49-летний житель Саратовской области — руководитель одного из структурных подразделений транспортной организации на станции Сенная унес вверенное ему имущество, чем причинил ущерб организации на сумму свыше 35 тысяч рублей.

На злоумышленника завели уголовное дело, его отпустили под подписку о невыезде.