Прокуратура Саратовской области вынесла приговор 43-летнему мужчине. Он подозревался в мошенничестве.

17 декабря прошлого года обвиняемый пришел к своему знакомому, который живет на улице Курдюмская, и попросил на полтора часа одолжить ему свой телевизор якобы для того, чтобы связаться с монастырем и прочитать молитву.

Полученный телевизор мужчина сдал в ломбард. Ущерб составил девять тысяч рублей.

Мужчина признал вину и получил два года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Он попытался обжаловать приговор, но его оставили в силе.