Суд признал 50-летнего жителя Озинского района виновным в нетрезвой езде, будучи подвергнутым административным наказанию за отказ от медицинского освидетельствования. Об этом сообщили в прокуратуре Саратовской области.

Установлено, что подсудимый 10 октября 2020 года около 22:00 выпил водку и самогон, а потом отправился на самосвале ТАТРА Т15, груженном черметом.

Его транспорт остановили сотрудники ДПС у села Новая Краснянка на трассе, соединяющей Саратов и Озинки.

Освидетельствование показало, что в выдыхаемом им воздухе количество абсолютного этилового спирта составило 1,300 миллиграмм на один литр.

За это гражданина отправили на 300 часов обязательных работ и лишили прав на 2,5 года.