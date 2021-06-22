Министр транспорта и дорожного хозяйства области Алексей Петаев отчитался о работе в области обеспечения безопасности дорожного движения на постоянно действующем совещании в правительстве области.

Так, в Саратовской области за пять месяцев — с января по май 2021 года снизилось количество ДТП на 15,4 процента, число раненых уменьшилось на 17,7 процента, число погибших – на 10,5 процента.

По итогам первого квартала текущего года в регионе ликвидировано 29 мест концентрации ДТП благодаря системе фотовидеофиксации нарушений ПДД. По этому показателю область стала второй в Приволжском федеральном округе и третьей по России.

— Сейчас в области работает 205 комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД. Оборудование размещено на аварийных участках в крупных городах области, а также на федеральных и региональных автодорогах региона, — сообщил министр.

С начала 2021 года выявлено более 816 тысяч нарушений ПДД. Этот показатель составляет 109 процентов по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

В бюджет региона за нарушения в области безопасности дорожного движения поступило 334,6 миллиона рублей, что составляет 107 процентов по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

В 2021 году для работы и развития системы фотовидеофиксации из областного бюджета выделено 230 миллионов рублей, в том числе 49 миллионов рублей в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Министерство обещает продолжить работу по обеспечению безопасности дорожного движения и сокращению числа пострадавших в результате ДТП.