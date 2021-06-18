С 15 по 16 июня в Нижнем Новгороде проходит III Федеральный форум «Производительность 360», который собрал свыше тысячи участников.

Организаторами выступают Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда и Министерство экономического развития РФ.

Это главная в России площадка для обмена опытом в сфере бережливого производства и тиражирования лучших практик повышения производительности труда в рамках национального проекта «Производительность труда», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

В работе форума принимают участие представители министерства экономического развития Саратовской области.

В первый день прошли две обучающие сессии. На «Управление изменениями» были рассмотрены вопросы вовлечения сотрудников предприятий в процесс перехода организации в программу по повышению производительности труда.

На втором тренинге были рассмотрены вопросы внедрения системы управления эффективностью деятельности, включающей формирование дерева целей, внедрение карт КПЭ и визуального управления.

Сегодня состоялось ключевое мероприятие форума — пленарное заседание, где выступил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Участники обсудили основные шаги по дальнейшему созданию условий для повышения производительности труда и повышения конкурентоспособности российских предприятий в условиях глобальных вызовов.

Напомним, в Саратовской области адресную поддержку по повышению производительности труда в рамках нацпроекта получает 71 предприятие, уже более тысячи работников обучены технологиям бережливого производства.

— Участие в национальном проекте помогает предприятиям сформировать новую производственную культуру, в основе которой будут непрерывные улучшения, найти новые резервы роста. Конечным результатом реализации мероприятий национального проекта становятся стабильная работа предприятия, — подчеркнул министр экономического развития области Андрей Разборов.