Сегодня, 22 октября, в Саратовской области еще 10 школ ушли на карантин по коронавирусу и ОРВИ. Об этом сообщает региональное министерство образования.

Закрыты на карантин средняя школа в селе Большая Екатериновка, Аткарского района, детский сад «Радуга» в селе Крутец, а также 49 классов в 39 школах, 36 групп в 27 детских садах и 23 группы в шести профорганизациях.

Из-за ОРВИ и гриппа на дистанционный режим переведены девять школ, два детских сада, а также 54 класса в 22школах и шесть групп в трех детских садах.