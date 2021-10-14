В Саратовской области на карантин по инфекционным заболеванием ушли 16 школ. Об этом сообщает региональный оперштаб.

По коронавирусу закрыты детский сад в Екатериновке и школа в Аткарске.

Частично закрыты 14 классов в 10-ти школах, 49 групп в 36-ти детских садах, 8 групп в 4-х профорганизациях.

Также из-за ОРВИ и гриппа полностью закрыты 15 школ и два детских сада. Частично закрыты 52 класса в 19-ти школах 15 групп в 7-ми детских садах.

В ВУЗах области заболевших коронавирусом студентов сегодня 461 человек.