По данным на 24 сентября, в Саратовской области на карантин по коронавирусу отправлены 24 школы. Об этом сообщает региональное министерство образования.

Уже закрыты две школы Калининского района, два детских сада Краснокутского района, 145 классов в 69-ти школах, а также 29 групп в 24 детских садах и 14 групп в семи профорганизациях, в которых 370 студентов.

По ОРВИ отправлены на карантин две профорганизации Балаковского и Озинского районов и 22 школы. Закрыты еще четыре детских сада и 92 класса в 26-ти школах, а также 19 групп в семи детских садах.