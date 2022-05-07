В Саратовской области на «Красную горку» узаконили отношения 170 пар. Об этом сообщили в управлении по делам ЗАГС.

По данным с января по апрель текущего года, всего поженились 3012 пар, а расторгли брак на две пары больше — 3014.

На «Красную горку» свои отношения узаконила 161 пара. Поскольку этот день выпал на 1 мая, свадебные церемонии прошли 30 апреля. На Пасху, 24 апреля, поженились 10 пар из Саратова.

— В сам праздник «Красная горка» мы традиционно открываем двери «Дворца бракосочетаний» для желающих заключить брак, — заметила глава управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева.