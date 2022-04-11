На этой неделе, с 14 апреля, в в регионе будет работать выездная общественная приемная спикера ГД Вячеслава Володина. Информация появилась в его телеграм-канале.

-В четверг, 14 апреля, в Петровском и Новобурасском районах:

с 9:00 до 12:30

Петровский район, пос. Пригородный, ул. Восточная, д.1А

с 14:00 до 17:00

Новобурасский район, с. Аряш, ул. Советская, д.91

-В пятницу, 15 апреля, в Балтайском и Базарно-Карабулакском районах:

с 9:00 до 12:30

Балтайский район, с. Царевщина, ул. Ленина, д.27

с 14:00 до 17:00

Базарно-Карабулакский район, с. Яковлевка, пер. Почтовый, д.1Б

-В субботу, 16 апреля, в Татищевском районе и Саратове:

с 9:00 до 13:00

Татищевский район, с. Идолга, ул. Центральная, д.49

с 14:00 до 17:00

Г. Саратов, пос. Расково, ул. Центральная, д.1