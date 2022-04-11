На этой неделе, с 14 апреля, в в регионе будет работать выездная общественная приемная спикера ГД Вячеслава Володина. Информация появилась в его телеграм-канале.
-В четверг, 14 апреля, в Петровском и Новобурасском районах:
с 9:00 до 12:30
Петровский район, пос. Пригородный, ул. Восточная, д.1А
с 14:00 до 17:00
Новобурасский район, с. Аряш, ул. Советская, д.91
-В пятницу, 15 апреля, в Балтайском и Базарно-Карабулакском районах:
с 9:00 до 12:30
Балтайский район, с. Царевщина, ул. Ленина, д.27
с 14:00 до 17:00
Базарно-Карабулакский район, с. Яковлевка, пер. Почтовый, д.1Б
-В субботу, 16 апреля, в Татищевском районе и Саратове:
с 9:00 до 13:00
Татищевский район, с. Идолга, ул. Центральная, д.49
с 14:00 до 17:00
Г. Саратов, пос. Расково, ул. Центральная, д.1