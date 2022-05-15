В Саратовской области на неделю изменится расписание пригородного поезда до Пензы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минтранспорта со ссылкой на АО «Саратовская ППК».

С 22 мая по 28 мая из-за капитального ремонта на перегоне «Саловка — БП 229 км — Ардым» изменяется расписание пригородного поезда №6041 «Пенза-1 — Ртищево-1».

В течение недели пригородный поезд будет отправляться со станции «Пенза-1» в 09:38 и прибывать на станцию «Ртищево-1» в 12:59 с отклонением от расписания + 5 минут.

Время в расписании местное.