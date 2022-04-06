В Саратовской области с начала года детям-сиротам выдали 321 сертификат на приобретение жилья. Об этом сообщил сегодня, 6 апреля, председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

По его словам, всего в текущем году на приобретение квартир и предоставление социальных выплат этой категории граждан предусмотрено 2,251 млрд рублей. Благодаря поддержке председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина, на эти цели регион получил дополнительный 1 млрд рублей.

За счет вышеуказанных средств планируется обеспечить 1450 граждан, из них социальной выплатой — 1000 человек.

— Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства создан чат-бот для быстрого взаимодействия с детьми-сиротами. Там граждане могут получить ответы на свои вопросы и оперативно решить возникшие проблемы, — добавил чиновник.