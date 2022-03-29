Сегодня, 29 марта, завершены плановые ледовзрывные работы на водоемах региона. Об этом сообщил председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

По его словам, в Петровске на реке Медведица сотрудники областной службы спасения провели ледовзрывные работы для предотвращения опасной паводковой ситуации. В результате подрыва льда образовалась майна площадью 2400 кв.м.

— Всего на территории региона проведено 14 подрывов. На этом плановые ледовзрывные работы завершены. В дальнейшем такие мероприятия будут проводиться при возникновении заторов на реках, — написал чиновник.