В Самойловском районе продолжается подготовка к весеннему половодью. Об этом сообщил председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

По его словам, сегодня, 22 марта, подрывы льда произведены на реке Терса у села Залесянка. В результате образовалась майна общей площадью 4800 кв. м.

— В целом по паводку ситуация пока не изменилась. Вскрытие рек произошло в Балтайском, Екатериновском, Красноармейском и Вольском районах.

По информации оперативного штаба, подтоплений на данный момент не зафиксировано. Несмотря на это, все экстренные службы переведены в режим повышенной готовности, — пишет чиновник.