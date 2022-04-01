Председатель регионального правительства Роман Бусаргин посетил Екатериновский и Аткарский районы, где обсудил с местным руководством вопросы по реализации государственных и региональных программ. Об этом сообщил политик сегодня, 1 апреля, в своем телеграм-канале.

По его словам, в текущем году в рамках госпрограммы «Развитие образования» капитально отремонтируют кровлю школы № 2 р.п. Екатериновка. В рамках региональных программ запланированы ремонты в школах села Крутояр и поселка Индустриальный, детских садов №3 «Березка» и № 2 «Улыбка» р.п. Екатериновка, дома культуры поселка Индустриальный.

Кроме того, в Аткарском районе в рамках федеральной программы в этом году отремонтируют спортивного зала школы школы п. Тургенево. По региональным программам обновятся здания школы № 8 г. Аткарска и с. Озерное, детских садов «Улыбка» и «Ласточка» в Аткарске, а также дома культуры с. Кочетовка.

В рамках передачи средств регионального дорожного фонда на ремонт дорог в сельских населенных пунктов в 2022 году выделено 35,6 млн рублей Екатериновскому району и 41,3 млн рублей Аткарскому району. Субсидии предоставляются из расчета 3000 рублей на 1 жителя.

— На совещаниях детально обсудили каждый объект, который включен в программы на этот год. Важно, чтобы сроки не затягивались из-за чьих-то формальных ошибок еще на этапе конкурсов, а сами работы проводились качественно и без задержек.

Кроме того, пообщались с руководителями социальных учреждений, главами поселений по поводу отсутствия заявок на участие в других федеральных проектах. Некоторые объекты включаются в планы на 2023 и последующие годы, но если бы документация была готова раньше, то получить средства можно было бы уже в текущем году, — написал Бусаргин.