В областном управлении по делам ЗАГС подвели итоги первого квартала 2022 года. Юлия Пономарева отметила, что за 3 месяца в регионе зарегистрировано рождение 48 пар двойняшек.

Согласно статистике, в этом году по-прежнему чаще рождаются девочки-двойняшки — 21 пара зарегистрирована в регионе. Также появилось на свет 15 пар мальчиков-двойняшек и 12 пар двойняшек, в которых родились мальчик и девочка.

Самым популярным возрастом, когда саратовцы становятся родителями в этом году стали 32 года у женщин и 34 года у мужчин. Также, согласно статистическим данным, в первом квартале у саратовцев чаще рождались первенцы — первыми в семье стали 1 559 детей.

Самыми популярными именами у жителей региона для новорожденных по-прежнему остаются Артем и София. Также в пятёрку популярных имён для мальчиков входят Александр, Михаил, Матвей и Максим. В число популярных имен для девочек вошли Полина, Ева, Милана и Варвара. В рейтинг редких имен вошли Освальд, Космос, Аттила, Пересвет, Бенедикт, Арега, Снежиника, Юдифь и Сильвия.