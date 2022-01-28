Жителей Саратовской области в выходные дни ждет потепление, однако не стоит торопиться убирать далеко зимние куртки и теплые шарфы.

Осадки никуда не отступают — прогнозируется облачная и временами пасмурная погода. В воскресенье произойдет усиление ветра до 13-17 метров в секунду. В связи с этим синоптики прогнозируют метели и ухудшение видимости на дорогах.

В ночь на субботу температура составит от -14 до -19 градусов, днем воздух прогреется от 0 до -5. В воскресенье и понедельник столбик термометра покажет от -2 до -7 градусов, а днем — от — 4 до +1.

Это подходящая погода для того, чтобы пойти покататься на лыжах или коньках. Или позволить себе небольшую прогулку по городу.