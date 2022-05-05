На протяжении трех дней наблюдается нулевая смертность от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин на очередном брифинге.

Также он отметил, что в стационаре на данный момент лечится 480 человек, что соразмерно с мощностью новой инфекционной больницы.

Из них 180 человек имеют признаки пневмонии, в том числе у 161 подтвердили «COVID-19». Также 78 пациентов требуют кислородной поддержки, 17 из них находится на искусственной вентиляции легких.

На амбулаторном лечении наблюдается 1 682 заболевших. Сейчас имеется 609 развернутых коек.