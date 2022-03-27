В Саратовской области наблюдается вскрытие рек в девяти муниципальных районах. Об этом заявил председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

По его словам, утром 27 марта вскрытие рек наблюдается в Аркадакском, Базарно-Карабулакском, Балтайском, Вольском, Дергачевском, Екатериновском, Красноармейском, Лысогорском и Романовском районах.

На реке Карай в Романовской районе зарегистрирован подъем уровня воды на 13 см, на реке Суболейка — на 10 см, на реке Уза в Базарно-Карабулакском районе — на 20 см.

— Случаев подтопления на данный момент не зафиксировано. Все экстренные и спасательные службы продолжают отслеживать ситуацию, — отметил он.