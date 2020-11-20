В Саратове открылся Центр управления регионом, сообщает корреспондент информационного портала «Новости Саратова».

По задумке, специалисты ЦУРа будут собирать обращения граждан по телефонам, в социальных сетях, на официальных сайтах ведомств и оперативно решать возникающие проблемы. Вся работа распределена на восемь направлений — ЖКХ, вывоз коммунальных отходов, энергетика, образование, здравоохранение, дороги, транспорт и защита.

Системой пользуются уже свыше 3,5 тысячи человек, заведено более 1,4 тысячи личных кабинетов для органов власти и подведомственных организаций. Со 2 апреля, когда ЦУР начал работать в тестовом режиме, поступило уже свыше 1,49 тысячи обращений, 780 через приложение гоуслуг, 240 — через портал гослулуг, 470 — через виджеты на сайтах органов госвласти.

Открытие центра посетил губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

— Мы видим, чувствуем проблемы, можем их анализировать. Недельный анализ по отраслям показывает, что тема номер один — здравоохранение и коронавирус. Мы видим результаты в разрезе всей область, чтобы ни один житель не остался обделен вниманием при решении своей проблемы. В течение 10 дней человек должен получить ответ, если он его не устроил, то повторная отправка — на доработку, — отметил он.

Он добавил, что до конца года в правительстве заработает ситуационный центр.