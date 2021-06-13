Саратовская ГЭС отрицает свою вину в массовой гибели рыбы в Балаковском районе. Об этом сообщает пресс-служба администрации БМР.

Напомним, сегодня утром в социальных сетях появился ролик, на котором рыбаки обнаружили место массового мора рыбы и раков в районе Саратовской ГЭС.

В администрации района по факту начали проверку.

Чиновник уже оперативно связались с представителями Саратовской ГЭС. На предприятии не было аварийных ситуаций.

— Причастность Саратовской ГЭС к мору рыбы исключена. На предприятии не было аварийных либо нештатных ситуаций, способных спровоцировать гибель рыбы, — сообщила пресс-служба электростанции.