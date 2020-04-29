Волонтёры Саратовской области начали раздачу георгиевских ленточек. Первым ведомством, получившим символы Победы, стало министерство молодёжной политики и спорта.

Глава ведомства Александр Абросимов рассказал, что полученные ленты будут отвезены в штаб волонтеров проекта «#Мывместе!», а также переданы ветеранам спорта и подведомственным учреждениям.

По словам волонтеров Победы, георгиевские ленточки планируется передать в магазины и аптеки, чтобы любой желающий мог получить их бесплатно.

Также акция «георгиевская лента» будет проходить в режиме онлайн. Чтобы стать ее участником, необходимо прикрепить уже имеющийся символ Победы слева на одежде в области груди и выложить в соцсеть фото с двумя хештегами #георгиевскаяленточка и #лучшедома. Кроме того, организаторы просят рассказать о своем участии в акции и передать онлайн-эстафету пяти друзьям.