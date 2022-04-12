В Саратовской области начались работы по лесовосстановлению. Задача на текущий год — увеличить площадь зеленых насаждений на 2,5 тысячи га. Об этом сообщает председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

В Саратовской области реализуется нацпроект «Экология», который разработан по инициативе президента РФ Владимира Путина, при поддержке Министерства природных ресурсов РФ и Министерства природных ресурсов и экологии региона. В рамках него идет реализация регионального проекта «Сохранение лесов», предпоагающего лесовосстановление на территории области. Первыми к лесокультурным работам приступили в Лысогорском районе. На сегодняшний день там высадили 12,8 тысячи сеянцев сосны и 3,2 тысячи сеянцев ясеня зеленого на общей площади 4 га. Всего работы весной запланированы на площади 122,2 га.

В Марксовском районе местный лесхоз начал выкопку посадочного материала. В ближайшее время лесопосадочные работы также начнутся в Аркадакском (148 га), Екатериновском (26,5 га) и Ртищевском (72,3 га) районах.

Стоит отметить, что в саратовских лесных питомниках по итогам прошлого года в общей сложности было выращено 3,4 млн штук сеянцев, предназначенных для воспроизводства лесов.



-Наша основная задача — поднять уровень лесистости региона до 20%. Это положительно скажется на вопросах экологии и здоровья наших жителей. Мы уже выделили дополнительные средства на это направление, — добавил Бусаргин.