В Саратовской области поля начали обрабатывать от саранчи. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Саратовской области.

Кобылка обнаружена с 14 мая, итальянский прус с 18 мая. Эксперты обследовали две тысячи гектаров полей, первый из вредителей — на площади в 1,4 тысячи гектаров со средней численностью 0,9-4 особи на квадратный метр , второй — 0,3 гектара со средней численностью 1,1 экземпляр на эту же площадь, больше всего — 25 на квадратный метр на площади в 0,2 гектара в Энгельсском районе.

Итальянский прус — на площади в 0,5 гектара в Энгельсском районе. Именно там и начались обработки.