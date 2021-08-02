Сегодня, 2 августа, губернатор Саратовской области Валерий Радаев провел встречу с управляющим отделением пенсионного фонда РФ по Саратовской области Оксаной Егоровой. Обсуждался вопрос осуществления единовременных выплат на детей — школьников в соответствии с Указом президента РФ. Напомним, Владимир Путин поручил со 2 августа досрочно начать единовременные выплаты на школьников по десять тысяч рублей.

От жителей региона уже поступило более 194 тысяч заявлений на 258,706 тысячи детей. На сегодняшний день по 87 процентам заявлениям приняты положительные решения. Установлены выплаты на общую сумму 2,5 млрд. рублей.

По ряду заявлений приняты решения об отказе в осуществлении выплаты. Основная причина – одновременная подача заявления обоими родителями на одних и тех же детей, лишение родительских прав, указание в заявлениях неверных данных. По последней категории проводятся индивидуальная работа с заявителями.

Сегодня по всем принятым положительным решениям началось перечисление выплат. Заявление на выплаты можно подать до 1 ноября.