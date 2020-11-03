До конца года в Саратовской области должно быть заключено 80 процентов контрактов для ремонта дорог на будущий год. Об этом на заявил председатель правительства региона Роман Бусаргин на совещании с муниципалитетами.

— В следующем году Саратов получит миллиард рублей по нацпроекту «Безопасное и качественные дороги», еще 1,3 миллиарда рублей будут получены за счет транспортного налога, который передан в муниципальные бюджета. 500 миллионов рублей будут заложен на ремонт тротуаров. Сейчас вам необходимо утвердить на уровне администрации планируемый список ремонта дорог. До конца года предстоит заключить контракты на 800 миллионов рублей по «Безопасным и качественным дорогам». Это позволит своевременно приступить к работам в следующем году, — заявил Роман Бусаргин.

Руководству Энгельсского района также поручено определиться с перечнем дорог, которые планируется отремонтировать в 2021 году, чтобы со следующей неделе выйти на аукционные процедуры.

— У вас 80 процентов контрактов должны быть заключены до конца года. Это одно из условий реализации нацпроекта. В 2021 году муниципалитет получит в рамках нацпроекта 300 миллионов рублей и 302 миллионов рублей от транспортного налога. Эти средства должны быть направлены на ремонт социально значимых дорог и тротуаров, — отметил Бусаргин.

Напомним, в воскресенье, 1 ноября, Роман Бусаргин встречался с руководством пензенского предприятия «Пензадорстрой», которая заинтересована в участии в конкурсах на ремонт трасс в нашем регионе.