С 27 октября по 7 ноября в регионе начались выходные дни, направленные на снижение роста заболеваемости ковидом.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев ввел длительные выходные с рядом ограничений для граждан и организаций.

График работы различных структур опубликован здесь. Объекты торговли и общепита работают с рядом ограничений. Также ряд жестких мер касается лиц старше 60 лет.

С 29 октября вход в большинство общественных мест будет осуществляться только по QR-кодам.

Школьники ушли на осенние каникулы, в детских садах организованы дежурные группы.

Об эффективности принятых мер можно будет судить только после их окончания.

Напомним, больницы региона испытывают жестокую нагрузку от наплыва ковидных больных. Коеечный фонд используется практически на 100%. При этом цифры заболеваемости коронавирусом продолжают расти.