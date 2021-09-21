Подача тепла начата в некоторые объекты здравоохранения, — сообщили в региональном правительстве.

Пока это только 7 учреждений медицинской сферы Саратова и региона: 8-я и 10-я горбольницы областного центра, 5-я детская инфекционная больница Саратова, Областная детская инфекционная больница, районные больницы в Балтае и Калининске, а также Пугачевский психоневрологический диспансер.

Уточняется, что к отопительному сезону подготовлены все учреждения соцсферы.

Несмотря на прохладную погоду, по мнению председателя правительства области Романа Бусаргина, тепловой режим в поликлиниках, садах и школах пока соответствует санитарным нормам.