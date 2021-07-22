В Саратовской области начался прием предварительных заявок на догазификацию – бесплатное подведение газа до границ домовладений в газифицированных населенных пунктах.

— Заявки принимаются во всех филиалах и участках газовых компаний. На сегодняшний день это 84 пункта по области. Также подать заявление на догазификацию можно онлайн на официальных сайтах «Газпром газораспределение Саратовская область» и «Саратовгаз», – подчеркнул генеральный директор ПАО «Газпром газораспределение Саратовская область», ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», АО «Саратовгаз» Вячеслав Башунов на заседании регионального штаба по газификации.

— По предварительным расчетам, в Саратовской области к газораспределительным сетям смогут подключиться владельцы 7,517 тысячи домовладений в 303 населенных пунктах, однако в процессе сбора заявок эта цифра еще скорректируется, – сообщил на заседании заместитель председателя правительства области – министр промышленности и энергетики, руководитель штаба Андрей Архипов.

По оценке региональных властей, на догазификацию необходимо 582 миллионов рублей.

Участники регионального штаба также отметили, что заявителем может стать физическое лицо, обладающее правом собственности на жилой дом и земельный участок, который предстоит газифицировать.