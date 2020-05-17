В пятницу, 15 мая, начался прием заявок от охотников на участие в жеребьевке на разрешения добычи копытных животных, сообщает пресс-служба комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области.

Из-за пандемии коронавируса сбор заявок пройдет дистанционно двумя способами. Первый — отправить заказным письмом на адрес комитета охотничьего хозяйства. Второй — опустить заполненное заявление в ящик для приема заявок, который находится по адресу комитета.

Бланки и образцы заполнения можно скачать на официальном сайте комитета охотничьего хозяйства в разделе «Проведение жеребьевок». В одном конверте можно отправить нескольких заявок от разных охотников. По правилам одним охотником на жеребьевку может быть подано не более двух заявок на все виды копытных.

Очень важно указать в бланке верный номер телефона, так как именно на него охотнику будут сообщать о присвоении номера заявки. Все вопросы по жеребьевке, уточнению своего порядкового номера можно узнать в комитете охотничьего хозяйства по телефону 50-33-03.

Прием заявок продлится до 31 мая.