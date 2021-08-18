С завтрашнего дня, 19 августа, в Саратовской области начинается выдача разрешений на летне-осеннюю охоту на пернатую дичь. Об этом сообщает пресс-служба комитета охотничьего хозяйства и рыболовства региона.

Одно разрешение выдается на территорию всех общедоступных угодий, его стоимость — 650 рублей. Самые востребованные объекты охоты – утки и гуси, кроме видов, занесенных в Красную книгу.

Летне-осенняя охота начнется утром 28 августа и продлится до 30 ноября. Добыча вальдшнепа будет разрешена до 31 декабря.

Разрешения выдают инспекторы комитета охотничьего хозяйства в районах области и многофункциональные центры.