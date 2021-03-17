В 20 городах РФ, в числе которых Саратовская область, начнет работу новое такси.

Речь идет о китайском агрегаторе DiDi. Об этом сообщает ТАСС.

С 16 марта водители таксопарков в Уфе, Красноярске, Воронеже, Перми, Краснодаре, Саратове, Тюмени, Астрахани, Кирове, Ставрополе, Иваново, Смоленске, Калуге, Орле, Костроме, Стерлитамаке, Новороссийске, Энгельсе, Старом Осколе и Майкопе смогут подать заявку на регистрацию в сервисе или через приложение.

В ближайшие недели сервис станет доступен и для пользователей.

С момента запуска этого такси в РФ более двух миллионов пассажиров совершили 11 миллионов поездок. Подключены к нему свыше 116 тысячи водителей из четырех тысяч таксопарков.