На водоемах увеличится количество рейдов из-за нарушений запрета выходить на лед. Об этом сегодня, 28 марта, заявил председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

По его словам, на совещании обсуждали вопрос обеспечения безопасности на водных объектах.

— Весеннее половодье переходит в активную фазу. На нескольких реках уже наблюдается незначительный подъем уровня воды. Экстренные и спасательные службы находятся в режиме повышенной готовности. У нас есть несколько низководных мостов. Информация об объездных путях должна быть опубликована уже сейчас, чтобы жители знали, как действовать в случае подтоплений, — написал он.

Он отметил, что собое внимание необходимо уделить безопасности на воде. Идет активное таяние льда на водоемах, несколько рек вскрылись. Несмотря на это, некоторые граждане продолжают выходить на зимнюю рыбалку, подвергая свою жизнь опасности. Только за вчерашний день спасатели вытащили из воды несколько человек.



-Органы местного самоуправления в рамках административных комиссий имеют все полномочия, чтобы предотвращать подобные случаи. Сейчас тот самый момент, когда нужно максимально активизироваться и проводить разъяснительную работу с людьми.

Рейды должны проходить ежедневно, в этом готовы оказать поддержку наши оперативные службы. Отчет о проведенных мероприятиях с фотографиями будет предоставляться мне каждое утро. Поручил взять министру по делам территориальных образований Сергею Зюзину этот вопрос на личный контроль, — рассказал Бусаргин.