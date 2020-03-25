Депутаты Саратовской областной думы приняли закон, предусматривающий штрафы для водитель, паркующихся у мусорных баков, сообщает корреспондент информационного портала «Новости Саратова».

Согласно документу, во время вывоза мусора все подъездные пути к мусорным бакам и площадки рядом с ними должны быть свободными. Если, они заставлены машинами, то мусор в этот день вывозить не будут. Нарушение должен зафиксировать водитель мусоровоза, сфотографировав его.

Против законопроекта голосовали коммунисты, но большинством голосов он был принят.

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