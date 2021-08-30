Сегодня, 30 августа, в Саратовской области зарегистрировано 248 новых случая заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб.

В Саратове обнаружено 98 новых заболевших. В Энгельсском районе — 36, 20 в Балаковском, 14 в Балашовском. Пугачевский район насчитывает семь новых случаев заражения, Вольский и Петровской — по шесть, Базарно-Карабулакский, Ртищевский, и Федоровский — по пять. Красноармейский, Лысогорский, Марксовский, Перелюбский районы насчитывают по четыре заболевших человека, а Калининский, Озинский, Самойловский, Саратовский, Татищевский, Турковский — по три.

В Воскресенском, Ершовскиом, Советском районах заболело по два человека, в Аркадакском, Балтайском, Духовницком, Новобурасском, Новоузенском и поселке Светлый — по одному.

С пневмонией госпитализированы 103 человека, 140 с признаками ОРВИ, у пятерых болезнь протекает бессимптомно.