В пресс-центре «КП-Саратов» прошла конференция по теме «Государственная поддержка жителей области и состояние рынка с труда» с участием министра труда и соцзащиты Сергея Наумова, а также его заместителей Наталией Гурьевой и Натальей Михайловой.

Сергей Наумов назвал ситуацию на рынке труда стабильной:

— Сейчас официально безработными являются 33,776 тысячи граждан. Нам удалось почти вполовину снизить эту цифру по сравнению с октябрем прошлого года, когда насчитывалось более 64 тысяч безработных.

В базе данных находится 27 тысяч вакансий.

— Количество вакансий уменьшается по объяснимым причинам: люди трудоустраиваются, — сообщил Наумов.

По итогам прошлого года в области дополнительно создано 14,5 тысячи новых рабочих мест. Граждане по-прежнему отправляются на переобучение по профессиям, востребованным на рынке труда.