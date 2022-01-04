За минувшие сутки COVID-19 в Саратовской области заболели ещё 217 человек. Сегодня, 4 января, об этом пишет местный оперштаб.

С начала пандемии в регионе зарегистрировали 133 986 случаев заражения инфекцией. Выписали с февраля 2020 года 121 707 жителей области, за прошедший день – 113 человек.

В ковидных стационарах сегодня находятся 1 151 пациентов, получают лечение амбулаторно – 5 942 человека.

В Саратове заболели 95 человек, в Энгельсском районе – 41, а в Балаковском – 20.

Среди заразившихся 9 детей до шести лет, 16 – от семи до 14-ти, шесть – 15-17-ти и 58 саратовцев старше 60-ти лет.

Пневмонию нашли у 23 человек, бессимптомно переносит COVID-19 один больной.