Домой Рубрики Новости Саратова В Саратовской области нашли изрезанный труп женщины РубрикиНовости СаратоваСоцсфера В Саратовской области нашли изрезанный труп женщины По Новости Саратова - 25.10.2021 120 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Вчера, 24 октября, в Саратовской области, в одном из домов села Степное обнаружили труп женщины. Следователи осмотрели место происшествия. На теле женщины обнаружили множественные ранения в области груди, шеи и головы. Возбуждено уголовное дело. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА В Саратове полностью сгорел частный двухэтажный дом Дмитрий Воронков: Об уродливых исаевских сортирах Стали известны подробности о семье девочки, которую мать волокла по ступеням ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В Саратове полностью сгорел частный двухэтажный дом Новости Саратова - 25.10.2021 0 Сегодня, 25 октября пожарным поступил сигнал о возгорании в Саратове. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. Горел частный двухэтажный дом в СНТ «Зеркальный» в Саратовском районе.... Перепись населения расширит возможности государства в части обеспечения демографической политики 25.10.2021 Дмитрий Воронков: Об уродливых исаевских сортирах 25.10.2021 Стали известны подробности о семье девочки, которую мать волокла по ступеням 25.10.2021 Поселок Нефтяников в Саратове остался без воды до вечера 25.10.2021