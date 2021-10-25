Вчера, 24 октября, в Саратовской области, в одном из домов села Степное обнаружили труп женщины.

Следователи осмотрели место происшествия. На теле женщины обнаружили множественные ранения в области груди, шеи и головы.

Возбуждено уголовное дело.

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