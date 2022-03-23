В Саратовской области назначен новый прокурор ФСИН после истории пыток в тюремной больнице. Об этом сообщили в пресс-службе ведомтсва.

Пост саратовского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях достался Александру Лебедеву.

— Старший советник юстиции Лебедев Александр Геннадьевич зарекомендовал себя юридически грамотным, принципиальным, трудолюбивым, инициативным работником и руководителем. За положительные результаты в служебной деятельности неоднократно поощрялся генеральным прокурором РФ и прокурором области, — указано в сообщении прокуратуры.

Напомним, скандальный инцидент обнародован в октябре прошлого года. Портал Gulagu.net выложил в то время несколько видефайлов пыток и изнасилования заключенных в туберкулезной больнице Саратова. В январе текущего года 13 человек признали жертвами пыток в тюремной больнице.