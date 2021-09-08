В саратовских охотничьих угодьях не обнаружено ни одного волка. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщили в Центре управления регионом.

Скорее всего, волки покинули область, так как они являются постоянно мигрирующими животными. Как сообщает комитет охотничьего хозяйства и рыболовства, на территории региона постоянно не проживает ни один хищник.

—Из-за отсутствия численности волка, его добыча в текущем году не представляется возможным. При появлении, это животное будет вписано в разрешение по заявлению охотника, — отметили в ведомстве.