Врио начальника управления Роспотребнадзора по Саратовской области Ирина Мясникова рассказала о темпах вакцинации в регионе.

Она отметила, что к сентябрю не успевают привиться 60 процентов граждан. Менее всего — в сфере образования, всего 52 процента, прирост в этой группе наблюдается на два процента, 15 процентов — студенты.

Возобновление занятий без иммунизации создаст риски. Поскольку к учебе приступят лица из разных регионов, необходимо максимально ускорить вакцинацию. А также усилить контроль за ограничительными мероприятиями. Поскольку среди населения наблюдается недовольство, нужно работать с гражданами.