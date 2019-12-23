Министр здравоохранения Наталья Мазина заявила, что в Саратовской области проходит умеренное сокращение смертности.

В 2019 году удалось сохранить на 406 жизней больше, чем в 2018 году.

Однако темпы не высокие, а умеренные, потому что в том числе выросло количество смертей от внешних причин (4,7%), то есть не от болезней.

По болезням в лидерах сердечно-сосудистые заболевания и онкология.

Как отметили Мазина, при этом в регионе возросла до 73 лет средняя продолжительность жизни – это исторический максимум.