В Саратовской области нет дефицита ресурсов для ремонта и строительства дорог. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Трудности испытывают только небольшие предприятия, которые не заготавливают материалы заблаговременно.

Работы идут в соответствии с заключенными контрактами и по графику, их уже организовали на 24 объектах, в том числе на 5 — в Саратове. Всего в этом году отремонтируют более 270 км дорог, построят — 3 км.

Кроме того, подрядчики не зависят от импортных стройматериалов, так как большая часть применяемых дорожно-строительных материалов — отечественная.