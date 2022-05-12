В Саратовской области объединят должности губернатора и главы правительства. Об этом сегодня, 12 мая, поделился врио главы региона Роман Бусаргин на церемонии представления его в новой должности.

Он отметил, что совмещение должностей председателя правительства и губернатора помогут достигнуть «единоначалия».

— У нас есть четкое понимание, на какой стадии находимся, какие происходят процессы, — заметил врио губернатора.

Кроме того, политик сообщил о возможном участии в предстоящих выборах главы региона.