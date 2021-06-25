Сегодня, 25 июня, в Саратовской области будет аномальная жара. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре. Синоптики сообщают, что местами возможны кратковременные дожди и грозы.

Ветер будет дуть с северо-востока, его порывы достигнут 5-10 метров в секунду, при грозе — до 15 метров в секунду.

Столбик термометра поднимется до +32…+37 градусов.

Предстоящей ночью ожидается +16…+21 градус тепла, на возвышенностях до +26. В субботу — малооблачно, без существенных осадков. Температура воздуха в регионе достигнет +33…+38 градусов.