В Саратовской области обеспечили запас зерна для производства муки на два года. Об этом сообщает вице-губернатор Роман Бусаргин.

Сегодня, 5 марта, он посетил Саратовский комбинат хлебопродуктов. Предприятие, на котором трудятся порядка 160 человек, является одним из крупнейших производителей муки.

По словам руководства компании, производство работает в штатном режиме. Поставки зерна и выпуск продукции идут без перебоев.

Бусаргин осмотрел производство и склады предприятия.

—Можно смело сказать, что Саратовская область полностью обеспечена мукомольной продукцией, которая необходима хлебокомбинатам.

Всего на территории региона в мукомольной отрасли работают порядка 30 крупных и небольших предприятий. Для выпечки хлеба, производства макарон и круп области необходимо 300 тысяч тонн зерна в год. На сегодняшний день запас по пшенице у нас составляет 770 тысяч тонн. При этом общий запас продовольственного зерна равен 1,5 млн тонн. Никаких рисков мы здесь не видим.

Стоимость зерна на внутреннем рынке мониторится ежедневно. В настоящий момент цена стабильна, — отметил он.