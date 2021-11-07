Сегодня, 7 ноября, в Саратовской области коронавирусом заразились еще 644 человека.

Наибольший прирост заболевших зафиксирован в Саратове – 310 человек. Энгельсский район насчитывает 80 заболевших, Балаковский 30. В Балашовском районе 25 заболевших, в Вольском 17, в Ершовском – 15. В Красноармейском и Марсксовском – по 12 человек. В Ртищевском районе насчитывается 11 заболевших и 10 в Саратовском.

С пневмонией – 113 человек. У 531 обнаружены признаки ОРВИ. Основная масса заболевших старше 60 лет.