На сегодня, 2 января, в Саратовской области коронавирусом заразились еще 244 человека за прошедшие сутки.

Всего зарегистрировано уже 133 548 человек, зараженных COVID-19. Выздоровело с начала эпидемии 121 456 человек, за сутки — 488.

Районы, в которых не обнаружили новых зараженных COVID-19 за прошедшие сутки: Федоровский, Екатериновский, Татищевский, Аткарский, Дергачевский, Ивантеевский, Красноармейский, Лысогорский, Новобурасский, Перелюбский, Советский, Ровенский, Питерский, Пугачевский, Краснопартизанский, Романовский, Хвалынский, п.Светлый.

Зараженных до 17 лет – 26, от 18 до 29 лет – 34, от 30 до 49 лет – 83, от 50 до 64 – 58, а старше 65 – 43.

С пневмонией поступили 29 пациентов, с признаками ОРВИ — 215.