Снизилось число заболевших Covid-19, находящихся на стационарном лечении. Об этом сообщили в пресс-службе регионального оперштаба.

На 1 апреля в области зарегистрировано 468 новых случаев заболевания коронавирусом.

Общее количество заболевших в области составляет 241 393 человека.

Выздоровело с начала эпидемии 231 496 человек, за сутки — 653.

На стационарном лечении находятся 850 человек, на амбулаторном — 3 409.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове — 167, Энгельсском районе — 66, Балаковском — 48, Балашовском — 44, Хвалынском — 13, Самойловском и Б-Карабулакском — по 10.